Altavilla, il sindaco Dalla Pozza alla scuola Fusari per giornata dedicata all’educazione civica

Nella giornata di ieri, 18 giugno 2021, presso la Scuola Materna Antonio Fusari di Altavilla Vicentina, i bambini dai 3 ai 6 anni hanno incontrato il Sindaco Carlo Dalla Pozza per consegnargli un plastico da loro realizzato su “il paese che vorrei”.

“Il nostro progetto curriculare di quest’anno era incentrato su “io fossi” e dopo essersi immaginati di diventare un fiore, un frutto o un giocattolo, abbiamo spiegato ai nostri bambini l’importanza della figura del Sindaco nella nostra Comunità” spiega il Presidente della Scuola Materna Mirko Vigolo “Abbiamo quindi chiesto ai bambini come vedrebbero il loro Paese e cosa vorrebbero venisse realizzato. Dalla immaginazione hanno realizzato un plastico del nostro Paese che oggi abbiamo consegnato al nostro Sindaco arrivato in fascia tricolore e salutato con l’inno di Mameli.” Un’emozione per tutti i nostri bambini che hanno consegnato al Primo Cittadino un ritratto dello stesso unitamente al disegno del Comune e della bandiera tricolore, ma è stata anche un’importante lezione di educazione civica fin da piccoli. Prosegue il presidente Vigolo “alcune idee dei bambini sono molto interessanti, come la pista di pattinaggio sul ghiaccio o la casa della pittura, mentre alcune sono “fantasiose” come il laghetto di cioccolato o la casa dei lego. Auspichiamo che questa giornata possa portare un messaggio importante dei bambini alla nostra Comunità di Altavilla Vicentina. Nei prossimi giorni, i nostri bambini visiteranno la Casa Comunale come conclusione dell’anno scolastico” conclude il presidente Vigolo Mirko.