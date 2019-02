ALTAVILLA – Il Comune dovrà dare parte dei soldi ricavati dalle multe T-Red alla società che li ha installati

Chi ricorda il tremendo biennio in cui transitare lungo la Padana Superiore all’altezza di Altavilla era diventato un incubo. Migliaia di multe venivano comminate ai semafori per la presenza di tre dispositivi T-Red installati.

Come riporta Il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna (pagina 26 dell’edizione digitale e cartacea), la Corte Civile d’Appello ha confermato la sentenza del 2016 del Tribunale di Vicenza. Tale sentenza prevedeva che il Comune di Altavilla pagasse 266 mila euro più altri 30 mila alla società Citiesse di Como che aveva installato i T-Red posti al semaforo di Tavernelle. La vicenda è nota. Una valanga di ricorsi vennero presentati e quasi tutti vinti dagli automobilisti grazie al Giudice di Pace. Nel 2008 il Comune intentò una causa alla società Citiesse, poiché le immagini delle infrazioni venivano estratte dai vigili con i tecnici della società. Al privato andavano 30 euro per ogni multa. Chiedeva quindi la restituzione di 450 mila euro versati alla società. Quest’ultima invece chiedeva il pagamento dei restanti 364 mila euro che il Comune doveva ancora alla società in base al contratto. Le richieste della società furono accolte in parte, calcolando in 266 mila euro la cifra rimanente da pagare. La motivazione? La supervisione rimaneva in capo alla polizia locale, anche se con il supporto dei tecnici.