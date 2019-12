Alla partita dei pulcini spunta un coltello nella lite tra adulti: Daspo ai genitori

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Ennesimo caso di violenza tra i tifosi del calcio giovanile, con protagonisti genitori sugli spalti. L’ultimo è avvenuto a Verona, nella zona di Santa Lucia. Come riferisce L’Arena, una discussione sugli spalti tra un genitore 38enne albanese e un 50enne marocchino è sfociata in una rissa con tanto di coltello. La polizia, chiamata dagli altri genitori del pubblico, ha disposto il Daspo per entrambi i genitori protagonisti del brutto episodio.