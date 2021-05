“Ale e i lupi”: il nuovo libro per bambini di Daniele Zovi ci porta alla scoperta degli animali del bosco

Non è una favola, ma il racconto di una scoperta: Daniele Zovi torna in libreria con “Ale e i lupi”, il secondo libro per bambini con le fantastiche illustrazioni di Giulia Tomai. Dopo “Ale e Rovere”, lo scrittore e divulgatore, esperto di foreste e animali selvatici, ci porta a scoprire, con uno stile chiaro e piacevole, l’importanza della struttura familiare nei lupi, della vita di gruppo, e del rispetto dei ruoli e della gerarchia all’interno del branco.

Nativo di Roana, Daniele Zovi è laureato in Scienze Forestali a Padova e ha fatto della natura la sua vita. Per quarant’anni ha prestato servizio nel Corpo Forestale dello Stato, prima come ufficiale e poi come dirigente. È autore di diversi trattati sul tema, tra cui “Alberi sapienti. Antiche foreste” e “Italia selvatica”; nonché di numerosi articoli su riviste scientifiche e documentari storico-naturalistici. Con “Ale e i lupi” sveste i panni di saggista per tornare a rivolgersi ai più giovani.

Andiamo a conoscere il mondo segreto dei lupi con lo scrittore altopianese.

Che cosa ci insegna “Ale e i lupi”?

«Con “Ale e i lupi” ho voluto raccontare una mia esperienza diretta. Sulle colline bolognesi ho avuto la possibilità di osservare i lupi da una certa distanza e quindi immagino che Alessandra e suo fratello Francesco vadano a trovare i nonni in collina e riescano poi a vedere, sempre da lontano con il binocolo, prima i lupetti e poi anche gli adulti che alla sera tornano dalla caccia e portano il cibo ai piccoli. Ho raccontato di come il branco sia di fatto una famiglia organizzata con delle gerarchie. In questo gruppo familiare viene anche accettata una lupa che perde una gamba per un atto di bracconaggio. In seguito a una fucilata, la lupa rimane con tre gambe eppure viene accolta nel branco, all’interno del quale svolge un servizio importante: si occupa di portare il cibo ai piccoli e di farli giocare. Questi sono temi molto reali, io studio i lupi da trent’anni e li ho visti in molte parti d’Italia, oltre che in Veneto. La lupa a tre gambe non l’ho vista di persona, ma un collega in Appenino ne ha potuto constatare la presenza. Ho l’abitudine, dopo avere scritto queste storie, di farle leggere alla maestra di mio figlio, che adesso va all’Università. È molto brava e ha letto il libro ai suoi alunni di terza e quarta elementare: la storia non solo è piaciuta, ma ha funzionato bene perché, a partire dalla famiglia di lupi, ha potuto trarre molte riflessioni per i bambini sulla vita in famiglia e l’importanza del rispetto delle gerarchie. Ho voluto poi trattare un tema che spesso viene evitato, ovvero il fatto che i lupi si nutrono di altri animali, in questo caso di un capriolo. Si evita di parlare ai bambini della morte, ma io ritengo che la morte sia un passaggio fondamentale della vita e che faccia parte integrante di questo nostro essere al mondo. I carnivori sono obbligati a mangiare gli erbivori: non c’è un’alternativa. Bisogna imparare ad essere, anche con i bambini, molto realistici e a non edulcorare sempre quello che avviene nella natura».

I bambini sono più bravi degli adulti ad ascoltare la natura e a rispettarla?

«Sì, secondo una leggenda re Salomone possedeva un anello che gli permetteva di parlare con tutti gli animali. Io credo che i bambini abbiano questo anello, anche se poi crescendo perdono questa capacità. Da adulti torniamo però ben volentieri ad occuparci di natura: c’è un sentimento crescente di interesse per gli ambiti naturali e con la pandemia, questo bisogno di tornare ad attraversare spazi naturali, si è anche accentuato».

Da saggista a scrittore per bambini: quanto è importante che i più piccoli riscoprano il contatto con il mondo naturale e imparino a conoscerlo?

«Credo questo sia fondamentale per molti motivi. Di sicuro il rispetto e l’amore nascono dalla conoscenza: è molto difficile amare una cosa che non si conosce. L’esperienza diretta è il modo migliore per conoscere la natura e si riesce a fare solo uscendo dai nostri ambiti cittadini. Andare per boschi e per pascoli è una cosa semplice, priva di mediazione. Tutti i nostri territori, intorno alle città o un po’ più lontani dai centri urbani, in collina e in montagna, sono liberi al transito: basta avere un paio di scarpe discrete, una giacca a vento nello zaino e poi andare. Quello che io consiglio è proprio di compiere questi atti semplici: andare a camminare, attraversare i boschi, ma anche fermarsi e sedersi sotto ad un albero, appoggiare la schiena al tronco e magari chiudere gli occhi. Può sembrare una banalità, ma se chiudo gli occhi attivo gli altri sensi: sento di più i profumi e l’aria che mi sfiora la pelle, con il tatto percepisco l’umidità della terra. Mi accorgo che a occhi chiusi sento anche i rumori: il vento che passa tra le foglie, il canto degli uccelli, il calpestio di qualche animale. Succede sempre qualcosa. Questi approcci molto semplici li facciamo troppo poco e penso che sia opportuno farli di più».

Al di là dell’immaginario collettivo, come descriverebbe il lupo in realtà?

«Noi siamo inevitabilmente circondati da una foresta di simboli: l’uomo ne ha bisogno, se non li ha solitamente li costruisce. Facciamo un po’ fatica a liberarcene, per certi aspetti siamo rimasti al Medioevo dove sono cominciate a nascere queste immagini. Gli animali selvatici non venivano mai descritti per com’erano, ma per come serviva che fossero: c’era bisogno di usare questi animali come simboli e quindi il lupo è stato il prescelto in assoluto per rappresentare il male. Dal Medioevo in poi, nelle prediche dei preti, il lupo è il demonio, noi siamo le pecorelle e il prete è il buon pastore che ci difende dal lupo. Questa predica è stata ripetuta un’infinità di volte fino ai giorni nostri, quindi è difficile che la nostra percezione del lupo sia libera da questo timbro d’infamia. In realtà non perdo mai l’occasione di ricordare che negli ultimi 150 anni in tutta Europa non si sono registrati attacchi del lupo sull’uomo. E questo è un dato scientifico e statistico. Possiamo dire altrettanto del migliore amico dell’uomo? Ogni anno muoiono nel mondo 25.000 persone ammazzate da cani rinselvatichiti. Altri vengono feriti o ammazzati da vacche e da cavalli. Il lupo, e anche lo squalo, fanno pochissimi danni. Ovviamente il lupo è un predatore e un carnivoro e, se trova prede facili, le preda. Da questo punto di vista dobbiamo imparare a tutelare i nostri animali, sia i vitelli che le pecore, dagli attacchi del lupo. Dobbiamo tutelare anche i nostri cani, perché il lupo difende il proprio territorio, che considera la sua casa, dall’intrusione di animali che gli assomigliano. Tutti i cani del mondo hanno un unico progenitore che è proprio il lupo: dal chihuahua all’alano. Se un cane attraversa un territorio abitato dai lupi deve stare attento perché potrebbe essere azzannato».

Il lupo ha fatto ormai ritorno nel Vicentino da qualche anno. È possibile una convivenza pacifica con l’uomo?

«Ci tengo a sottolineare un aspetto che qualche volta viene dimenticato o taciuto. Nelle nostre montagne abbiamo assistito ad un aumento clamoroso degli erbivori. Quando ero ragazzo, ma anche da adulto, non sono mai riuscito a vedere un cervo nell’Altopiano di Asiago semplicemente perché non ce n’erano. Erano stati sterminati dall’uomo. Ho visto una foto in bianco e nero scattata nel 1940, in cui alcuni cacciatori si sono fatti riprendere davanti a quattro camosci ammazzati. Questi sono stati gli ultimi camosci dell’Altopiano. Per intenderci, è più cattivo Cappuccetto rosso del lupo. L’aumento della superficie forestale in Italia, che negli ultimi cento anni è raddoppiata, e l’applicazione di una nuova legge che difende questi animali selvatici hanno fatto sì che gli ungulati, come il cervo, il capriolo, il camoscio e il cinghiale, siano aumentati moltissimo. Sull’Altopiano di Asiago siamo passati da zero a 1200 cervi censiti dalla Provincia, a 600 camosci e tantissimi caprioli. Nella foresta del Cansiglio siamo passati da zero a 3000 cervi, con gravi conseguenze per la foresta. Questi cervi si nutrono infatti delle plantule di faggio, le brucano e azzerano la rinnovazione naturale del bosco. L’abbiamo visto anche in Trentino a Paneveggio, dove l’abete bianco e il sorbo degli uccellatori sono spariti perché mangiati dai cervi. Il ritorno del lupo va visto come un regolatore degli equilibri naturali. Da una parte il lupo preda questi erbivori e ne riduce il numero, dall’altra comunque li fa correre in modo che si spostino e stiano più attenti. Prima dell’arrivo del lupo, non avevano nessun nemico se non il cacciatore che ha svolto una funzione positiva da questo punto di vista. Dopodiché è evidente che non tutti sono d’accordo con me, è una polemica costantemente aperta: il pastore che subisce un danno al suo gregge e l’allevatore che vede ammazzata una sua vacca o un vitello si arrabbia e soffre. Io sarei come lui, ma è per questo che dobbiamo tornar a tutelare i nostri animali allevati e amici, come il cane, così come hanno fatto i nostri predecessori un paio di secoli fa. Rispetto a loro, possiamo servirci anche di recinti elettrici alimentati da pannelli solari. I recinti elettrici e un cane da guardiania come il maremmano, che nasce e cresce all’interno del gregge, sono sufficienti per difendere il gregge. Ho conosciuto pastori sul Grappa che avevano questi cani e non avevano subito nessun danno. Nelle colline emiliane, a Forlì, ho incontrato allevatori di vacche allo stato semibrado che avevano subito dei danni ai vitelli appena nati. Hanno cominciato a far partorire le vacche in stalla e le hanno portate fuori insieme ai vitelli un mese dopo: questo è bastato per risolvere il problema. Da allora non hanno più avuto danni perché, quando avverte l’arrivo del lupo, il branco di vacche si mette in cerchio e al suo interno protegge i vitelli. Se i lupi si avvicinano alle vacche, si prendono dei bei calci».