ALBETTONE – Infortunio sul lavoro, operaio in rianimazione

Cade e sbatte contro il vetro di un macchinario: ieri sera un operaio è stato vittima di un grave incidente sul lavoro. Poco dopo le 19, infatti, un lavoratore 26enne dell’azienda A&G sita in via Ponti Nuovi 22 è caduto mentre lavorava ed è andato a sbattere sul vetro di un macchinario. Le cause dell’infortunio sono al vaglio degli inquirenti. L’azienda si occupa di taglio industriale di tessuti. Sul posto, oltre allo Spisal, anche il Suem e un elicottero che, visto il codice rosso, ha prelevato il ferito per portarlo celermente in rianimazione.