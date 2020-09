Al via screening degli scrutatori nell’Ulss 8 Berica

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sarà effettuato negli ambulatori ad accesso libero già attivi negli ospedali di Vicenza, Arzignano,

Noventa Vicentina e Valdagno e nella sede di Distretto in Strada Marosticana.

L’iniziativa è aperta a presidenti e vicepresidenti di seggio, scrutatori e forze dell’ordine

Prende il via oggi e proseguirà fino a venerdì 18 settembre lo screening per il Covid-19 dedicato a quanti saranno impegnati nel garantire il regolare svolgimento delle elezioni, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Presidenti e vicepresidenti di seggio, scrutatori e membri delle forze dell’ordine potranno quindi effettuare gratuitamente, su base volontaria, il tampone, senza necessità di prenotazione. Sarà sufficiente infatti presentarsi agli ambulatori ad accesso diretto già attivi presso gli ospedali di Vicenza, Arzignano, Noventa Vicentina (per tutti l’orario è dalle 7.00 alle 13.00), presso l’ospedale di Valdagno (il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.00 alle 12.00) e presso la sede di Distretto in Strada Marosticana (a civico 87, quest’ultimo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 11.00)

Per effettuare il tampone gli utenti dovranno presentarsi con tessera sanitaria e lettera di nomina a componenti di seggio.

Il referto del tampone sarà reso disponibile tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico che – per chi non lo avesse già fatto – può essere attivato rapidamente seguendo la procedura sul sito Internet dell’ULSS 8 Berica.