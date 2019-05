AGUGLIARO – Il sindaco uscente Andriolo perde per un voto

Giallo nel seggio elettorale di Agugliaro: il sindaco uscente di lungo corso Roberto Andriolo avrebbe perso per un solo voto contestato, che è andato all’altro candidato, Massimo Borghettini. Resta da chiarire la situazione: il presidente di seggio ha tolto un voto a Andriolo e ha reso nulla la scheda contestata: un elettore aveva messo il nome di un candidato sotto il nome dell’altro sindaco (Borghettini, senza crociarlo) e per questo il voto è stato annullato. Il sindaco uscente Andriolo ha annunciato che presenterà ricorso, poiché avendo l’elettore scritto il nome del proprio consigliere avrebbe manifestato chiaramente la propria intenzione di voto. Come andrà a finire si saprà nei prossimi giorni. Nel frattempo Borghettini vince per un voto.