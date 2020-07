Ad Asiago “Una Montagna di Vita”

Ad Asiago, al Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” ed in altre due sedi, fino all’ 8 novembre 2020 sarà presente la mostra fotografica dal titolo “Una Montagna di Vita – Ecosistemi d’Alta Quota e Cambiamenti Climatici”, esposizione fotografica curata da CNR-IGG e Progetto di Interesse “ NextData” , in collaborazione con AFNI (Associazione Fotografi naturalisti Italiani) ed IBEX che nasce per illustrare gli ecosistemi montani italiani e i complessi processi che ne determinano la loro dinamica creando un ponte fra fruizione estetica e divulgazione scientifica.

L’evento si inserisce nella ricca programmazione estiva del Museo, che prevede oltre alle aperture tutti i giorni, anche escursioni per famiglie, laboratori scientifico creativi per ragazzi, laboratori per bambini, esperienze in natura per tutta la famiglia e la possibilità di scoprire le novità digitali del Museo.

La mostra ospitata in tre sedi museali, Museo Naturalistico – Museo dell’Acqua e Sala polifunzionale Palazzo Millepini , è stata realizzata da CNR-IGG attraverso una chiamata pubblica di fotografi naturalisti e associazioni di fotografia naturalistica che sono stati coinvolti nella realizzazione del volume “Una Montagna di Vita – Ecosistemi d’alta quota

e cambiamenti climatici” per illustrare gli ecosistemi montani italiani e i complessi processi che ne determinano la dinamica. Le ampie didascalie e i brevi testi che accompagnano la raccolta di immagini intendono creare un ponte fra fruizione estetica e divulgazione scientifica. Proprio dalla realizzazione del volume nasce l’idea di diffondere questo modo di vedere il mondo attraverso una grande mostra fotografica. Attraverso le immagini dei fotografi naturalisti che hanno contribuito alla mostra sono raccontate le principali tipologie di ecosistemi montani italiani e le differenze tra regioni e quote diverse, le caratteristiche principali degli ecosistemi e gli adattamenti di piante e animali alle difficili condizioni della montagna, i rapporti esistenti tra le varie componenti degli ecosistemi e la complessa interazione tra attività umane e ambiente montano.