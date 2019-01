AD ARZIGNANO ARRIVA IL TAXI GRATUITO PER GLI ANZIANI (OGNI MARTEDì)

Nasce “Arturo Silver” il taxi gratuito del comune a disposizione degli “over 70” che porta gli anziani in piazza, presso la sede della Biblioteca, il martedì mattina, il giorno del mercato.

Il servizio prenderà il via ufficialmente martedì 5 febbraio 2019.

Per poter usufruirne, basterà chiamare la Biblioteca il giorno prima entro le 18.00 al numero 0444 673833 e scegliere uno dei due turni di raccolta, per prenotare il viaggio dalla propria residenza alla piazza di Arzignano.

Il sindaco Giorgio Gentilin dichiara: “L’incredibile vigore dato da questa nuova Giunta dimostra ancora una volta che stiamo lavorando alacremente per migliorare la vita degli arzignanesi. Arturo Silver va a colmare un gap che esisteva fra i giovanissimi e gli anziani nel trasporto in sicurezza delle persone. L’iniziativa di Arturo taxi sicuro, nato nel 2011 e rivolto ai giovanissimi ha avuto molto successo ed è apprezzato dalle famiglie. Ora il servizio viene allargato anche agli over 70, soprattutto quelli che vanno al mercato il martedì mattina, con l’obiettivo di aumentarne le potenzialità anche per altre esigenze degli anziani arzignanesi”

Il Vicesindaco Alessia Bevilacqua: “Abbiamo pensato il servizio per garantire il diritto alla mobilità delle persone più fragili e per essere vicini ai nostri anziani che possono approfittarne per vedere altre persone e, magari, fare anche due passi al mercato”. L’Assessore alla Cultura Giovanni Fracasso: “I servizi della biblioteca devono essere fisicamente accessibili a tutti i membri della comunità, compresi quelli che hanno più difficoltà a muoversi”

Il Presidente del Consiglio Enrico Marcigaglia: “Nel 2011 abbiamo ideato Arturo, il taxi gratuito comunale, operativo ogni venerdì e sabato sera per i giovani di Arzignano.

Un servizio praticamente unico in Italia, molto apprezzato dai giovani e dai genitori, che conta oltre 17mila passeggeri dal suo inizio. Ma oggi vogliamo fare ancora di più, e grazie alla nuova giunta, siamo riusciti ad attivare anche il taxi gratuito per accompagnare in piazza gli anziani, ogni martedì mattina di mercato.

Un’idea innovativa pensata per dare un’ulteriore opportunità di socializzazione ai nostri anziani, ed aumentare la qualità della vita ai nostri cittadini”.

ALTRE INFORMAZIONI

“Arturo Silver”, nella prima fase sperimentale che durerà 5 mesi, si espleterà in due turni per portare le persone dalla loro casa alla Biblioteca e due turni per il rientro, il tutto organizzato tra le 8 e mezza e le 13 del mattino.

Arturo Silver fa parte di una serie di iniziative nate per aumentare e rendere agevole l’accesso alla Biblioteca di Arzignano. Basti ricordare la consegna domicilio dei libri, cui seguiranno altri utili e innovativi servizi.

Il servizio è destinato solo ai residenti ad Arzignano che hanno già compiuto i 70 anni d’età ed è stato messo in servizio con la collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura, i Servizi Sociali e grazie alla Polizia Locale che ha esteso il servizio di Arturo, il taxi notturno pensato per i più giovani.