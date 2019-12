A31 chiusa tra Agugliaro e Noventa

In A4, per lavori di manutenzione, resterà chiuso al traffico il tratto di A31 Valdastico Sud compreso tra i caselli di Agugliaro e Noventa Vicentina in carreggiata Sud (direzione Rovigo), dalle 9 di sabato 7 dicembre alle 22 di domenica 15 dicembre. Al casello di Agugliaro rimarrà chiusa l’entrata in direzione Rovigo. I veicoli diretti verso Rovigo dovranno uscire dall’A31 ad Agugliaro e utilizzare la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Noventa Vicentina.