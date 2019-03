A Vicenza arriva Ma Li, attrice cinese ambasciatrice del Veneto in Cina

Giovedì a Vicenza è arrivata Ma Li celebre attrice cinese protagonista di numerosi film, due dei quali hanno registrato un bilione di ingressi in Cina.

In questi giorni Mary, come si fa anche chiamare, è in viaggio in Veneto dove visiterà i luoghi più caratteristici, mentre a Vicenza è stata ricevuta oggi dal sindaco Francesco Rucco a Palazzo Trissino in Sala degli Stucchi.

“Siamo orgogliosi di ricevere Ma Li, che ha scelto Vicenza per una sua visita, in particolare perchè proprio recentemente abbiamo avviato un rapporto di gemellaggio con un’importante provincia della Cina, stato con cui abbiamo già rapporti economici e culturali – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco -. E questo è un modo per rafforzare ulteriormente la collaborazione. Spero che possa apprezzare le bellezze della nostra città di cui andiamo fieri. Vicenza è conosciuta a livello internazionale per le architetture di Andrea Palladio che ci consente di diffondere al di fuori dei nostri confini la nostra cultura”.

Ma Li ha dimostrato di apprezzare l’accoglienza ricevuta dal sindaco ed in particolare la bellezza di Sala Stucchi. Il viaggio che sta affrontando ha l’obiettivo di cercare nuove scenografie per i sui film e per questo sta visitando i monumenti più rappresentativi. Ha manifestato di apprezzare Vicenza, dove in mattinata si è recata a Villa Valmarana ai Nani oltre che a Palazzo Trissino, ricordando che si impegnerà a promuovere la nostra città anche dal punto di vista turistico.

Si tratta di un’iniziativa del consorzio Vicenzaè coordinatore per la Regione Veneto dell’anno Europa-Cina, che ha preso il via nel 2018 a Venezia, organizzando varie attività tra cui la partecipazione a fiere in Cina.