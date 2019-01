A Palazzo Chiericati Officina dei Talenti interpreta musicisti dell’Est

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Officina dei Talenti, sabato 19 gennaio a Palazzo Chiericati concerto dedicato ai musicisti dell’Est

Sulle note di Brahms, Dvorak e Rachmaninoff

Sarà un viaggio musicale tra i venti dell’Est il terzo appuntamento proposto da Officina dei Talenti in collaborazione con l’assessorato alla cultura per sabato 19 gennaio alle 18, nella splendida cornice del salone nobile di Palazzo Chiericati.

In programma alcuni Valzer di Brahms (op 39) per pianoforte a quattro mani interpretati dalle pianiste vicentine Paola Guiotto e Elena Rossi. In queste composizioni Brahms riprende le atmosfere del Landler (danza popolare tedesca simile al Valzer) più che quelle del Valzer viennese.

Il viaggio proseguirà con alcune danze Ungheresi sempre di Brahms. A dispetto del nome, queste composizioni non si rifanno al folklore ungherese ma ai ritmi e alle melodie della musica zigana, che il compositore ripercorre ed elabora a suo modo.

La proposta prevede poi le danze slave (op 72) di Dvorak, dove risuona la tradizione del caratteristico musicista boemo, legato profondamente al tessuto folkloristico, ai costumi e alle cerimonie di una popolazione campagnola e rusticana, ancora lontana da qualsiasi processo di urbanizzazione e di industrializzazione.

Il programma si concluderà con Six Morceaux (op 11), lavoro giovanile di Rachmaninov risalente al 1894, dove sono presenti diversi echi della tradizione popolare russa, come nel movimento conclusivo, basato su un antico canto liturgico ortodosso, utilizzato anche da Mussorgsky nel Boris

Godunov.

L’ingresso al concerto è libero con contributo responsabile fino a capienza della sala.

Informazioni: Officina dei Talenti, tel. 345 5382198, viverelavilla@libero.it.