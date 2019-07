Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Da sabato a Noventa Vicentina si celebrerà l’antica Sagra di San Luigi: l’appuntamento estivo più atteso per tutto il Basso Vicentino, anche perchè come ogni anno la Sagra dà il via ad altri eventi dell’estate noventana. Tutto il programma nel servizio di Paolo Usinabia.