A Noventa completata la pista di atletica

Completata in questi giorni la pista di atletica a lato del campo sportivo comunale “G. Franca” di Noventa Vicentina. I lavori prevedevano un completo rifacimento di tutta la pavimentazione, la messa in opera del nuovo manto con un trattamento finale di resina denominata tecnicamente “asphalt coat”. Anche i colori e tutta la segnaletica orizzontale sono stati ripristinati. L’importo complessivo dell’opera è di euro 33mila di cui 14mila circa derivante da contributo regionale e i restanti 18mila da fondi comunali. La pista di atletica torna quindi ad essere disponibile per le scuole e le attività sportive delle varie società sportive.