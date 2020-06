A Marostica “Omaggio a Ennio Morricone” in prima mondiale per il personale sanitario

Musica sinfonica, cinema e solidarietà in Piazza degli Scacchi a Marostica. L’“Omaggio a Ennio Morricone”, con il maestro Diego Basso e il celebre flautista Andrea Griminelli, già in cartellone al Marostica Summer Festival, sarà l’unico concerto non rinviato e andrà in scena il 22 e il 23 luglio (ore 21.30) con una nuova veste, quella di ringraziamento a favore degli operatori che in questi mesi di pandemia si sono trovati in prima linea e hanno generosamente operato nella lotta al Covid-19.

L’iniziativa, in prima mondiale, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, è sostenuta da Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank e da Banca Popolare Volksbank , con il contributo anche di Confcommercio Marostica, che hanno deciso di dedicare il gran galà del 22 luglio a tutte le donne e gli uomini che operano nel mondo della sanità e della salute, delle Istituzioni, Associazioni ed Enti che, con tanto impegno e senza risparmiarsi, sono stati interpreti delle azioni di contenimento, intervento e assistenza nel corso dell’emergenza.

Il 23 luglio, il concerto che vede in palcoscenico l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro lirico Opera House e il Coro Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso e con la partecipazione di Andrea Griminelli, vera star dello strumento, sarà invece aperto al pubblico (biglietti a partire da 20 euro + diritti di prevendita, prevendite disponibili nel circuito Ticketone a partire dal 24 giugno, ore 15).

“Di fronte alla prospettiva di un’estate senza musica live, è magnifico pensare che Piazza degli Scacchi possa riaccendersi sulle note emozionanti di Ennio Morricone interpretate da grandi musicisti, in una serata di ricordo e di ringraziamento del personale sanitario del territorio, ma anche in un concerto aperto ai cittadini che in sicurezza potranno godersi finalmente uno spettacolo dal vivo” il commento del sindaco di Marostica Matteo Mozzo.

“Si tratta di un grande evento per la Città dopo un periodo difficile che vede la collaborazione di più enti ed istituzioni, oltre che degli esercenti del centro” dichiara Ylenia Bianchin, assessore al turismo e alle attività produttive della Città di Marostica “Un allestimento speciale della piazza, vedrà i locali compresi nell’area concerto, offrendo agli spettatori un servizio in più, soprattutto nella serata aperta al pubblico. Anche questo è un modo per rilanciare la città e le sue attività”.

“Fondazione BPMV e Volksbank, dopo aver sostenuto fin dal primo momento gli interventi urgenti nei nostri ospedali, con un cospicuo finanziamento indirizzato a fornire attrezzature idonee alla lotta al coronavirus e a beneficio della popolazione locale, scelgono entrambe di affidarsi alla musica per incoraggiare il riavvio degli eventi culturali nel vicentino e come terapia per un graduale ma rapido ritorno alla normalità per tutta la popolazione” dichiara Roberto Xausa, presidente di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.

“Non è stato facile pensare di rimettere in scena una produzione di questo calibro, ma la passione che nutriamo per questo lavoro ci spinge a superare ogni difficoltà” spiega Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi “In linea con le nuove disposizioni, non solo allestiremo una platea per 1000 spettatori, ma abbiamo messo a punto un piano di sicurezza specifico per i numerosi orchestrali, artisti e addetti ai lavori coinvolti nello spettacolo”.

“È insieme che si fanno le cose migliori” il commento di Marisa Lunardon, presidente di Confcommercio Marostica “Un piccolo, ma tangibile contributo lo daremo anche noi. I nostri plateatici faranno attivamente da corollario allo

spettacolo, dando l’opportunità di acquistare un pacchetto esclusivo cena+concerto, combinando buona musica e proposte a tema”.

Andrea Griminelli, in collegamento via skype, ha confermato: “Il concerto di Marostica, su questo repertorio e con questa formazione, sarà un prima mondiale. Non poteva essere diversamente. Gli operatori sanitari sono i nostri eroi. Suonerò con tutto il cuore possibile. Morricone del resto ha molto cuore nei suoi brani, soprattutto nelle melodie più famose. Sarà un onore suonare, con il maestro Diego Basso, a Marostica, cercando di arrivare a più persone possibili e trasformando questa piazza in un palcoscenico internazionale”.