A Chiampo un successo per la “Settimana Europea della Mobilità”

La Settimana Europea della Mobilità è un’iniziativa della Commissione europea che dal 2002 offre un importante momento di condivisione e di riflessione sui temi della mobilità sostenibile. L’edizione 2020, dal 16 al 22 settembre, è stata caratterizzata dallo slogan “Scegli il giusto mezzo!” all’interno del tema “Emissioni zero, mobilità per tutti”. “Emissioni zero, mobilità per tutti”, un chiaro richiamo all’obiettivo dichiarato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di realizzare, entro il 2050, un’economia climaticamente neutra. “Un traguardo che per essere raggiunto richiede la messa in campo di interventi strategici anche sul fronte della mobilità, sia a livello locale che d’area vasta, capaci di dar vita ad un sistema di trasporti ad emissioni zero, inclusivo e a disposizione di tutta la cittadinanza – esordisce l’Assessore all’Ambiente Massimo Masiero – perciò anche a Chiampo la mobility week è ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile”. Anche per questa edizione sono stati tanti gli eventi in programma: “Sempre con l’unico scopo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti nella Valle del Chiampo – prosegue Masiero – per ridurre il traffico e di conseguenza l’inquinamento atmosferico e acustico con l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza e scegliere il giusto mezzo per gli spostamenti quotidiani”. La serata del 16 settembre ha visto un nutrito pubblico partecipare alla presentazione in piazza Zanella del libro “Per un pugno di gradi” di Stefano Fracasso, mentre per coinvolgere i più piccoli sono state proposte “Muoviamoci!”, delle letture animate per bambini nei luoghi cari al poeta Giacomo Zanella sabato 19 e un percorso di lettura per le strade della città nella serata di venerdì 25 settembre. Nel weekend del 19 e 20 settembre anche lo sport ha fatto la sua parte per sensibilizzare all’ecosostenibilità in tutte le sue forme, grazie all’evento sportivo bici+trail #FromChiampotoCarega edizione zero e alla classica biciclettata per il paese “Chiampo in bici” che ha coinvolto circa 120 persone in una bella mattinata di sole. Martedì 22 settembre in mattinata si è invece svolto il Tavolo tecnico mobilità Valchiampo riservato a Istituzioni locali, Enti e Associazioni di categoria, dove ci si è focalizzati sulla definizione del Protocollo d’Intesa del progetto “Bike to work Valchiampo”, a cui aderiscono i Comuni della Valle e il Comune di Montecchio Maggiore. Infine sempre martedì 22, alle ore 20.30, nel segno del “giusto mezzo”, in Auditorium comunale si è parlato di “Cammini e viaggi lenti” – Step by step, con James Pinton.