A Brendola installati altri 4 Targa system

Recentemente è stato implementato il sistema di telecontrollo del territorio comunale di Brendola, mediante la posa di altri 4 punti di ripresa del tipo Targa system, i dispositivi elettronici che consentono di rilevare in tempo reale i dati delle auto attraverso la lettura della targa. “Abbiamo voluto potenziare e migliorare le attrezzature in dotazione alla Polizia Locale e Carabinieri con acquisti intelligenti – spiega il sindaco Bruno Beltrame – migliorare la sicurezza sulle strade è il nostro primo obiettivo. L’utilizzo di uno strumento semplice da usare, ma tecnologicamente avanzato, come targa System rappresenta un enorme contributo”. Verificare il passaggio delle auto a una determinata ora, magari di notte, serve a tracciare i mezzi di chi ha compiuto furti, le revisioni eventualmente scadute, la data di scadenza dell’assicurazione delle auto in circolazione o in sosta o, ancora, se il veicolo è stato oggetto di un furto: ecco ciò che assicura Targa system. Un aiuto valido, quindi per gli agenti della Polizia Locale e Carabinieri di Brendola. L’assessore alla Sicurezza Alessandra Stenco, aggiunge: “I nuovi punti di rilevazione targhe sono stati installati in Via Revese, davanti all’incompiuta; in Via Palladio, incrocio con Via Canova; in Via Rossini, angolo via Mascagni e all’ Incrocio della strada del Palù, in via Colombo/Cà Vecchie”. Con la posa di questi ultimi 4 dispositivi, tutti i varchi comunali di Brendola risultano coperti.