A bordo di bus di linea, senza biglietto, aggredisce il controllore e i Carabinieri

Violento episodio sabato pomeriggio, a Marostica, su di un mezzo pubblico della FTV. L’autista del mezzo, durante il controllo dei biglietti, è stato aggredito da Andrew Omoregie, un nigeriano 21enne, che si è rifiutato con violenza di esibire il titolo di viaggio. L’autista ha chiesto aiuto fermando il bus alla vicina caserma dei carabinieri di Marostica. Anche i militari intervenuti sono stati aggrediti dal giovane. Ricondotto alla calma ed accompagnato in caserma, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un carabiniere e l’autista del bus sono ricorsi alle cure presso l’ospedale di Bassano del Grappa e sono stati poi dimessi con prognosi di alcuni giorni per contusioni ed abrasioni varie.