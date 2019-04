7° torneo di Challenge, a Vicenza la migliore pallavolo giovanile femminile

Inizia oggi la settima edizione del torneo di pallavolo giovanile femminile Challange Città di Torri.

L’evento porterà da oggi al 20 aprile negli impianti sportivi di Vicenza, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Longare, Bressanvido e Gazzo Padovano oltre 1000 giovani atlete delle più titolate squadre italiane.

Il Challenge è infatti diventato negli anni un punto di riferimento importante per tutta la pallavolo giovanile femminile italiana e il maggior torneo del Veneto per le categorie under 13, under 14 e under 18, scettro da dividere con il Memorial Campesan per quanto riguarda la categoria under 16.

“Un ringraziamento particolare agli organizzatori, ai volontari, alle società partecipanti e ai Comuni che mettono a disposizione gli impianti, è stato portato dall’assessore alle attività sportive Matteo Celebron, anche a nome del sindaco e presidente della Provincia Francesco Rucco. “Da amministratore, sapendo quanto sia difficile fare rete – ha detto l’assessore Celebron – sottolineo in particolare come dieci Comuni che si mettono assieme per lo sport rappresenti un segnale davvero importante. Ciò, insieme all’impegno delle società sportive, del volontariato, e degli sponsor, è fondamentale per sostenere il settore giovanile, anche con l’obiettivo di creare le campionesse di domani. Arrivederci a tutti sui campi a tifare le ragazze!”

L’iniziativa, partita 7 anni fa con 32 squadre, quest’anno porterà a Vicenza, a Torri di Quartesolo e negli impianti sportivi dei Comuni limitrofi ben 84 squadre con oltre 1000 atlete. I campi sono passati da 8 a 29 ed ogni anno sono sempre di più i volontari coinvolti (erano stati più di 200 l’anno scorso, quest’anno saranno 300).

Il torneo, nel quale si cimentano anche le migliori formazioni a livello nazionale, rappresenta un importante banco di prova per le squadre che in questo periodo sono in procinto di affrontare le fasi finali dei campionati regionali.

Nel corso degli anni vi hanno partecipato atlete protagoniste di eventi internazionali, come Rachele Morello e Marina Lubian, presenti agli ultimi mondiali under 18.