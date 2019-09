50 posti in Comune: ecco i bandi di concorso

Prima 22 e poi l’iter per altri 26

(da Comunicato) Sono stati pubblicati oggi sul sito del Comune di Vicenza due bandi di concorso per la copertura di 18 posti di istruttore amministrativo (categoria C) e di 4 posti di istruttore direttivo amministrativo (categoria D).

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 28 ottobre 2019.

“Oggi – dichiara l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – prende il via una nuova e importante fase della riorganizzazione promossa dalla nuova amministrazione. Con un grande sforzo messo in campo dal servizio Risorse umane contiamo di chiudere le procedure di questi due concorsi nel giro di qualche mese, per inserire il nuovo personale in organico con l’inizio del nuovo anno, e dare il via all’iter di selezione per altri 26 posti. I concorsi rientrano nel percorso di attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale approvato a luglio, con cui vogliamo far fronte alle gravi carenze di personale, dare nuova linfa alla struttura e, di conseguenza, offrire maggiore qualità nei servizi al cittadino”.

In attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale di luglio l’amministrazione ha già provveduto ad assumere 10 addetti ai servizi scolastici mediante stabilizzazioni; a trasformare il rapporto di lavoro da part time a tempo pieno di 8 educatrici di asilo nido e di una insegnante di scuola dell’infanzia; all’assunzione dal primo di ottobre di un istruttore bibliotecario e dal primo di novembre di un istruttore tecnico, utilizzando due graduatorie esistenti.

Inoltre, entro fine anno, saranno pubblicati un avviso di mobilità volontaria per l’assunzione di un istruttore direttivo Conservatore musei, un concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico (categoria D), un concorso pubblico per la copertura di 4 posti di istruttore tecnico (categoria C);un concorso pubblico per la copertura di 4 posti di istruttore amministrativo (categoria C) riservato alle categorie protette; un concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore bibliotecario (categoria C); un corso concorso per la copertura di 9 posti di agente di polizia locale (categoria C); un concorso pubblico per la copertura di 2 posti di istruttore amministrativo con funzioni di addetto stampa (categoria C); un concorso pubblico per la copertura di 2 posti di collaboratore operaio (categoria B3); un concorso pubblico per la copertura di 2 posti di collaboratore amministrativo con funzioni di messo notificatore (categoria B3).

I concorsi prevedono una riserva del 50% a favore del personale interno già dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vicenza, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.

I due concorsi, con i relativi requisiti richiesti, sono pubblicati ai link:

Istruttore amministrativohttps://www.comune.vicenza.it/servizi/concorsi/istrammc2019/Istruttore direttivo amministrativohttps://www.comune.vicenza.it/servizi/concorsi/istrdirammd2019/