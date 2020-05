5 per mille: “Aiutaci ad aiutare Vicenza!” destinandolo alle attività sociali del Comune

È partita la campagna di comunicazione, donata da Studio Mama S.r.l., “Aiutaci ad aiutare Vicenza!”, che invita a devolvere il 5 per mille delle trattenute Irpef alle attività sociali del Comune di Vicenza.

Lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Trissino il vicesindaco con delega ai servizi sociali Matteo Tosetto.

“Purtroppo la crisi economica ha portato con sè un’emergenza sociale molto forte – ha spiegato il vicesindaco Tosetto –. Lo abbiamo visto con le richieste dei buoni spesa: nell’83 per cento dei casi si è trattato di persone sconosciute ai servizi sociali, che prima dell’emergenza Coronavirus riuscivano a gestire la propria vita in modo decoroso mentre ora faticano non solo a pagare le bollette ma anche ad acquistare generi alimentari. Per questo motivo diventa ancora più importante scegliere di destinare il 5 per 1000 alle attività sociali del Comune, semplicemente firmando nell’apposito riquadro dove è riportata la scritta “sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.

“In queste settimane stiamo concentrando le nostre risorse a favore delle persone in difficoltà economica – ha proseguito Tosetto –. Anche domani alcuni volontari dei servizi sociali e della protezione civile comunale saranno presenti in sette supermercati della città per raccogliere offerte alimentari. Il nostro grazie va a tutti coloro che sceglieranno di donare e quanti hanno già dato il loro contributo permettendoci di raccogliere più di 10 tonnellate di cibo la scorsa settimana e 8,5 tonnellate quella precedente. Il nostro invito a ciascuno è “Aiutaci ad aiutare Vicenza!””.

È necessario firmare nell’apposito riquadro dove è riportata la scritta “sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.

L’opzione – da indicare in fase di compilazione delle dichiarazioni dei redditi (modello 730, Certificazione unica o modello Redditi PF (ex Unico persone fisiche)) – non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa alla scelta della destinazione dell’8 o del 2 per mille; entrambe possono essere espresse contemporaneamente.

La scelta va effettuata entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della denuncia dei redditi.

Per informazioni più dettagliate, è possibile consultare la specifica scheda informativa su questo sito: www.comune.vicenza.it/5xmille.