42 piantine di cannabis e una mini-serra in casa: arrestato 37enne

Ieri sera a Marano Vicentino, in via S. Vincenzo 26, i Carabinieri della stazione e del nucleo operativo di Thiene, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Tanaskovic Aleksandar, 37enne nato in Serbia e residente in paese, celibe, incensurato, nullafacente. Durante una perquisizione domiciliare infatti sono stati trovati in casa dell’uomo 650 grammi di marijuana e 42 piante della medesima sostanza oltre ad una mini serra per la coltivazione dell’erba.

Lo stupefacente e il materiale sono stati sequestrati mentre l’uomo è statp condotto presso propria abitazione in regime arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

Foto d’archivio