25 borse di studio a Vicenza: messe a disposizione dalla Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Vicenza mette a disposizione una borsa di studio

di 800 euro per 25 studenti dei corsi ITS-Academy

organizzati in provincia di Vicenza

L’Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) si conferma sempre più come un percorso di studi in grado da una parte di rispondere realmente al fabbisogno di competenze delle imprese, dall’altro di offrire agli studenti importanti garanzie circa il loro futuro ingresso nel mondo del lavoro, con un tasso di occupazione intorno al 95% ad un anno dal diploma.

Per questo motivo, la Camera di Commercio di Vicenza punta a incentivare ulteriormente la scelta di questi percorsi di formazione. Tra le misure messe in atto, la più recente è l’offerta di 25 borse di studio del valore di 800 euro ciascuna, per altrettanti studenti iscritti ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore organizzati in provincia di Vicenza.

Le domande potranno essere presentate tramite posta elettronica dalle 9.00 di venerdì 3 luglio fino alle 21.00 del 3 agosto e saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di invio, fino ad esaurimento della disponibilità.

Per i 25 beneficiari, l’importo verrà suddiviso in due erogazioni di 400 euro ciascuna, la prima delle quali sarà disposta successivamente alla formalizzazione dell’iscrizione al Bando e la seconda a partire dal mese di marzo 2021, dimostrando il mantenimento all’iscrizione al corso.

È possibile beneficiare della borsa di studio per i seguenti corsi ITS attivati nel territorio provinciale: Tecnico Superiore per l’Automazione e i Sistemi Meccatronici; Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici; Tecnico Superiore per la Digitalizzazione dei Sistemi di Produzione Industriale – Industry 4.0; Industrial IoT Developer; Tecnico Superiore della Logistica e Trasporti 4.0; Fashion Jellewery Coordinator; Hospitality Manager; Marketing Manager – Sistema del Legno; Green Leather Manager.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Alternanza Scuola Lavoro e Promozione o l’Ufficio Punto Impresa Digitale (PID): promozione@vi.camcom.it e pid@madeinvicenza.it, tel. 0444 994751/994840).