14enne denunciato per furto di una bicicletta

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Lonigo: denunciato un minore per il reato di ricettazione di velocipede.

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, ieri, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per il reato di ricettazione, A.Z., 14enne residente a Lonigo.

L’intervento del 112 è stato richiesto da un residente nel comune leoniceo che, trovandosi presso la Stazione Ferroviaria in località Locara, ha notato un giovane aggirarsi nei pressi con un modello di bicicletta simile a quello che gli era stato sottratto nei giorni precedenti.

All’arrivo della pattuglia si è accertato che il mezzo era quello effettivamente oggetto del furto che, pertanto, è stato restituito al legittimo proprietario mentre il minore riaffidato ai genitori.

L’Autorità Giudiziaria minorile informata dell’accaduto, di concerto con i Servizi Sociali, valuterà ora il comportamento del giovane e i conseguenti provvedimenti.