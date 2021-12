Zona arancione in avvicinamento? Ecco cosa cambia

Aumentano contagi, occupazione delle terapie intensive e dell’area medica in Veneto, tanto che è stata paventato il passaggio alla zona arancione. Ora il Veneto è in zona gialla. Ecco cosa cambierebbe.

Spostamenti – E’ possibile spostarsi liberamente nel proprio Comune. Per spostamenti in altri Comuni e Regioni sono necessari comprovati motivi di salute, lavoro o necessità, o servizi non disponibili nel proprio comune. Serve l’autocertificazione che andrà mostrata in caso di controlli se si viaggia con mezzi propri. Non c’è bisogno di autocertificazione se si viaggia con mezzi propri da comuni con meno di 5mila abitanti verso altri comuni, entro 30 km, con l’eccezione del capoluogo di Provincia. Per aerei, treni e bus è sufficiente avere il green pass base (essere vaccinati, guariti o essersi sottoposto a un tampone). Come in zona gialla e bianca.

NEGOZI: si può entrare normalmente in negozi e uffici senza green pass. L’eccezione riguarda i negozi che si trovano nei centri commerciali: nei giorni festivi e prefestivi per accedere a questi esercizi servirà il Green pass rafforzato (sono esclusi dalla norma alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).

BAR E RISTORANTI: Servirà il Green pass rafforzato anche per consumare al bancone e anche per sedersi al tavolo all’aperto. Sarà chiesto il Super green pass poi a chi consumerà al tavolo di strutture ricettive all’aperto, non essendo cliente della struttura.

PALESTRE E PISCINE: Non basterà più il tampone al chiuso ma servirà il certificato verde rafforzato. e lo stesso vale per le piscine all’aperto. Per entrare negli spogliatoi di tutte le strutture è obbligatorio il super green pass. Super green pass anche per praticare sport di squadra al chiuso. Se si tratta di sport di contatto anche all’aperto.

TERME: Serve il Super green pass obbligatorio in zona arancione per centri benessere, centri termali e parchi tematici.

SCI: Per acquistare uno skipass e utilizzare gli impianti di risalita sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass (non basta dunque il tampone).

MOSTRE E MUSEI: Sono vietati per chi non è vaccinato. Serve il Super green pass anche per centri sociali, centri ricreativi, Bingo e Casinò sia al chiuso che all’aperto.

FESTE: Feste conseguenti a cerimonie civili si potrà partecipare solo se in possesso della certificazione rafforzata.

CINEMA TEATRI E STADI: Accesso solo con green pass rafforzato.