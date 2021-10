Weekend all’insegna del cioccolato a Vicenza: domani l’inaugurazione di CioccolandoVi

Si inaugura domani alle ore 13.00 in piazza dei Signori la sedicesima edizione della rassegna che porta in centro storico 23 cioccolatieri tra i migliori d’Italia

Taglio del nastro domani, venerdì 22 ottobre, in piazza dei Signori, alle ore 13.00, per CioccolandoVi2021, la manifestazione che fino a domenica 24 ottobre ospiterà nella piazza principale e contra’ Garibaldi, tanti eleganti stand, pieni del miglior cioccolato.

Alla breve cerimonia, che domani darà il via alla sedicesima edizione di CioccolandoVi, parteciperanno il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine, il direttore Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero, il presidente della delegazione Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo e il presidente dell’associazione 50&Più Fiorenzo Marcato.

“CioccolandoVi ritorna dopo un anno di stop dovuto alle restrizioni per la pandemia e siamo lieti di ridare al centro storico una delle manifestazioni più attese dell’autunno – spiega Nicola Piccolo, che è anche presidente della Sez.. 1 centro storico di Confcommercio Vicenza -. CioccolandoVi si presenta con tutte le tradizionali caratteristiche di evento di qualità, sulla scia delle più recenti manifestazioni che, grazie all’impegno del Comune e di tanti operatori, hanno avuto per palcoscenico il centro città, riscuotendo un notevole successo di pubblico e visitatori. L’auspicio è che oltre a gustare del buon cioccolato, sia motivo per apprezzare ancora una volta il nostro centro storico che sta vivendo un momento di grande rilancio e vitalità, preludio, speriamo, di altri prestigiosi traguardi come diventare Città Capitale italiana della cultura”

Gli stand di CioccolandoVi 2021 saranno aperti al pubblico venerdì 22 ottobre dalle 13 alle 23, sabato 23 ottobre dalle 9 alle 24 e domenica 24 ottobre dalle 10 alle 20.

Altre informazioni sul sito www.cioccolandovi.it