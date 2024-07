“Visioni di Danza” al Forte Interrotto di Asiago

Domenica 21 luglio alle 16 all’interno della fortificazione si esibiranno due compagnie di danza. Il 25 luglio il Festival sarà nuovamente ospite a Schio.

Sarà la spettacolare scenografia del Forte Interrotto di Asiago, nel pomeriggio di domenica 21 luglio, con inizio alle 16, a fare da cornice al terzo appuntamento del Festival “Visioni di Danza”, manifestazione ideata e diretta da Luciano Padovani e sostenuta da: Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia e Camera di Commercio di Vicenza e dai Comuni di Vicenza, Schio, Montecchio Maggiore, Asiago e Valli del Pasubio.

Saranno due le compagnie protagoniste. Ad aprire il pomeriggio sarà EgriBiancoDanza, composta da quattro danzatori, che proporrà in prima regionale “Secret Dance”, ideato e coreografato da Raphael Bianco, una produzione Fondazione Egri per la Danza. In questa performance il gesto danzato viene esplorato nel suo aspetto seduttivo: nelle danze antiche, infatti, la struttura severa e codificata non permetteva esplicite manifestazioni di desiderio, che però segretamente emergevano fra i danzatori; piccoli gesti nascondevano passioni segrete, brevi momenti di passione che sfociavano in differenti epiloghi.

A seguire, Borderlinedanza,diretta da Claudio Malangone, si esibirà con un duo in “Sustriak”, una produzione propria. Coreografata dallo stesso Malangone, l’esibizione si propone di esplorare il manifestarsi della natura, che con il suo movimento, si riappropria istintivamente di ciò che le appartiene, arrivando ad affondare le sue radici sino allo spirito dell’essere umano, che tanto cerca di sradicarle. Uno spettacolo di estrema attualità che non poteva trovare migliore collocazione.

Biglietto unico per i due spettacoli 5 euro; in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al Teatro Millepini di Asiago. ​​​Info e prenotazioni su tutti gli spettacoli sul sito del festival: www.visionididanza.org; e-mail: visionididanza@gmail.com.

Prossimo appuntamento al Giardino Jacquard di Schio, giovedì 25 luglio alle 21.15.