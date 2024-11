Violenza di genere: aumentano i casi nel Vicentino. La rete di difesa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza ha organizzato l’evento “Sinergie per prevenire e contrastare la violenza di genere”, aderendo alla campagna internazionale “Orange The World”. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sul tema attraverso azioni simboliche, come l’illuminazione in arancione – colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza – delle facciate di alcune caserme.

Il contrasto alla violenza di genere

Durante l’evento, i Carabinieri hanno illustrato il loro impegno quotidiano contro i reati legati al “codice rosso”, evidenziando come la violenza di genere rappresenti la seconda causa di intervento per le pattuglie sul territorio.

Presenti all’incontro anche il Procuratore aggiunto di Vicenza, dott. Giorgio Falcone, e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, dott. Alessandro Moscatelli, che hanno contribuito a un’analisi approfondita del fenomeno. Il Comandante Provinciale, colonnello Giuseppe Moscati, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e del supporto alle vittime, che si rivolgono sempre più spesso ai Carabinieri per denunciare episodi di violenza domestica o abusi.

Spazi protetti per le vittime

Per agevolare il momento della denuncia, alcune caserme, tra cui la Tenenza di Dueville, la Stazione di Torri di Quartesolo e la Tenenza di Montecchio Maggiore, dispongono di aule per audizioni protette. Questi spazi, realizzati nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, sono pensati per accogliere le vittime in un ambiente sicuro e familiare.

Strumenti e supporto per le vittime

Le vittime vengono informate su strumenti come la querela, l’ammonimento e il numero di pubblica utilità 1522 (attivo 24 ore su 24 e multilingue), oltre all’esistenza di centri antiviolenza, case rifugio e congedi indennizzati. Una volta ricevuta la denuncia, viene redatta una Comunicazione di Notizia di Reato per l’Autorità Giudiziaria, con un’analisi approfondita dei fattori di rischio e vulnerabilità.

Prevenzione e sensibilizzazione

Oltre al contrasto diretto, l’Arma promuove attività di prevenzione, organizzando incontri con i cittadini e percorsi formativi nelle scuole, per sensibilizzare le nuove generazioni e la comunità sull’importanza di combattere la violenza di genere.

L’impegno dei Carabinieri è costante, puntando non solo a fermare i reati, ma anche a costruire una rete di supporto e consapevolezza che possa davvero fare la differenza nella vita delle vittime.