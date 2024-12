Vigili di Quartiere a Vicenza: il bilancio dopo il primo anno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

È tempo di bilanci per il servizio dei vigili di quartiere della polizia locale, iniziato il primo novembre 2023. La vigilanza di quartiere sviluppa la propria attività in 9 quartieri della città con particolare attenzione alle zone commerciali e artigianali, durante i mercati rionali settimanali, davanti alle scuole negli orari d’ingresso e uscita degli studenti, nei parchi giochi, nei cimiteri di quartiere, svolgendo il servizio prevalentemente in forma appiedata. La pattuglia è facilmente riconoscibile perché il veicolo di servizio è munito di apposito adesivo identificativo.

«I numeri raccolti e i positivi riscontri che ci arrivano dai cittadini tramite gli agenti coinvolti, dimostrano che questo servizio sta portando ottimi risultati – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -. I vigili di quartiere sono ormai diventati un vero e proprio punto di riferimento per i residenti e per i commercianti: con i nostri agenti i cittadini hanno infatti instaurato un rapporto diretto, grazie soprattutto alla loro presenza a piedi e alle numerose segnalazioni raccolte relative alle problematiche quotidiane».

Un altra attività fondamentale realizzata dai vigili di quartiere è infatti la raccolta diretta delle segnalazioni che cittadini e commercianti fanno sul posto compilando un apposito modulo: nel periodo tra il 1 novembre 2023 e la fine di novembre di quest’anno, sono state raccolte 136 segnalazioni che riguardano problematiche di viabilità, rifiuti, degrado, civile convivenza, soste, velocità, schiamazzi e verde pubblico. Ogni segnalazione è stata gestita dagli uffici competenti del comando della polizia locale.

La vigilanza di quartiere ha anche permesso di svolgere un servizio di fidelizzazione dei cittadini attraverso la consegna di specifici “bigliettini da visita”: la consegna è avvenuta incontrando, in modo sistematico, i titolari o i responsabili di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, banche, attività ludiche e sportive, e ogni altra attività produttiva presente nei quartieri oggetto dell’attività di vigilanza. Sono stati consegnati 538 biglietti da visita, con gli agenti che hanno incontrato direttamente i titolari delle varie realtà dei quartieri, parlando con loro, raccogliendo le loro istanze e le loro esigenze. Attraverso questo strumento i negozianti sanno quindi di avere un canale diretto, oltre a quello istituzionale della centrale operativa, con il comando e in particolare con il settore della polizia stradale e dei vigili di quartiere, via telefono o via email.

Nell’arco del periodo indicato sono stati svolti 193 servizi diurni e 264 servizi pomeridiani, per un totale di 457 pattugliamenti. Il servizio ha richiesto un lavoro lungo, paziente e dettagliato, che ha riscontrato un altissimo gradimento da parte dei cittadini e negozianti: un apprezzamento sincero per la novità e la soddisfazione di un contatto diretto, costante e dedicato da parte del personale del comando della polizia locale di Vicenza.