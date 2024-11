Vicenza – Vandalismo no-vax: imbrattata sede Ulss di via Albinoni, la condanna del sindaco Possamai. Luisetto: “Ancora follia no-vax”

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’assessore alle politiche sociali e ai quartieri Matteo Tosetto, intervengono sull’atto vandalico ai danni della sede vaccinale di via Albinoni, imbrattata nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre.

«Non c’è tolleranza per chi imbratta e sporca i beni pubblici – le parole di condanna del sindaco Possamai -, soprattutto per chi lo fa dando un messaggio di morte, qual è il messaggio No Vax. I vaccini hanno salvato la vita a milioni di persone, nel momento del Covid e nei confronti di tante altre malattie: la mia solidarietà più assoluta va all’Ulss 8, a tutti i medici e a tutto il personale sanitario che è impegnato quotidianamente per la nostra salute».

Parole, ribadite dall’assessore Tosetto: «Esprimo la piena solidarietà a nome mio e dell’amministrazione comunale, al personale che lavora presso la sede vaccinale di via Albinoni, imbrattata la scorsa notte con alcune scritte vandaliche da parte di movimenti No Vax. Si tratta dell’ennesimo atto vergognoso di questo tipo che avviene in città e, come amministrazione, non possiamo che condannare fermamente questo attacco vandalico».

“Per l’ennesima volta Vicenza viene colpita da un atto di pura follia ideologica di matrice no vax. E ancora una volta le scritte insultanti e deliranti usate per imbrattare la sede di un presidio sanitario dimostrano la necessità di tenere sempre alta la guardia contro questi rigurgiti estremisti. Rivolgo agli operatori della sede per le vaccinazioni di San Lazzaro la piena solidarietà a seguito di questa intimidazione, da considerare pericolosa perché contribuisce ad alimentare quelle violenze che si tramutano spesso in aggressioni al personale sanitario”. Così, in una nota, la consigliera regionale vicentina del Partito Democratico Chiara Luisetto.