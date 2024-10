Vicenza – Una targa per i 100 anni di Mariano Galla

Una targa per festeggiare il prestigioso traguardo dei 100 anni. Si è svolta questa mattina, a Palazzo Trissino, in una sala Stucchi piena in ogni ordine di posto, la consegna della targa ricordo da parte del sindaco Giacomo Possamai a Mariano Galla, già assessore del Comune di Vicenza dal 1980 al 1981 alla Cultura, e dal 1981 al 1985 alle Finanze. Oltre al ruolo di assessore a Vicenza, Galla fu anche sindaco di Arcugnano, presidente dell’Ente Fiera, presidente della banca Centro Veneto – Credito Cooperativo e presidente della storica attività libraria ed editoriale di famiglia Galla 1880.

La cerimonia di consegna è iniziata con un saluto e uno scambio di battute tra il primo cittadino Possamai e Galla che, lucido e ironico, non ha mancato di ricordare i suoi trascorsi da assessore nelle sale di Palazzo Trissino, citando più volte l’allora sindaco Antonio Corazzin. Non sono poi mancati i saluti e gli auguri di alcuni ex dipendenti del Comune, oltre che di Gaetano Marangoni e di Flavio Stecca, rispettivamente consigliere e vicepresidente vicario della Banca del Veneto Centrale. A nome della famiglia Galla ha invece parlato Alberto, uno dei tre figli dell’ex assessore, assieme a Giovanni e Cesare, nonché presidente della Biblioteca Bertoliana.

Alla conclusione dell’incontro, la consegna della targa personalizzata a Mariano Galla, con la dicitura firmata dal sindaco Possamai: “A Mariano Galla in occasione del Suo 100° compleanno i più calorosi auguri a nome della città per una vita dedicata con passione al servizio pubblico e alla cultura”.