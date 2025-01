Vicenza – Un futuro per l’ex Zenith: al via le demolizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Prende vita il nuovo corso dell’area, nel quartiere di San Pio X, dove è presente il fabbricato dismesso da quindici anni dell’ex Zenith. In via Fabbro, al posto dell’impianto produttivo dove si producevano principalmente borse, sorgeranno infatti tre edifici ad uso residenziale, dotati di un’area verde comune, 15 parcheggi pubblici e un nuovo tratto di marciapiede.

«Sono partiti oggi i lavori al cantiere nell’area dell’ex Zenith – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -, una fabbrica abbandonata da più di vent’anni nel quartiere di San Pio X. Qui sorgeranno nuove residenze, un’area verde, nuovi parcheggi per il quartiere. Un’operazione di rigenerazione urbana che riporta residenza nei nostri quartieri, che toglie suolo impermeabile, suolo asfaltato e cementificato, e quindi ci consente di far crescere la città senza consumo di suolo. Un obiettivo importante, che continuiamo a perseguire».

In occasione dell’avvio del cantiere, si sono recati sul posto il sindaco Possamai e i rappresentanti dell’impresa. L’intervento di rigenerazione urbana sarà inoltre presentato ai cittadini nel corso di un incontro che si terrà stasera, alle 18.30 a Villa Tacchi. Saranno presenti l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi e i progettisti.

La convenzione urbanistica stipulata con il privato per il recupero dell’ex Zenith, approvata a fine anno dal consiglio comunale, si inserisce nel piano promosso dall’amministrazione per il recupero delle zone abbandonate e dismesse in vari quartieri. La variante urbanistica “Rigenerazione”, inserita nel Piano degli interventi, ha infatti già avviato la riqualificazione di una decina di aree, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità dei quartieri e dare risposta alle diverse esigenze della città.

Per quanto riguarda il progetto all’ex Zenith, questo prevede contestualmente alla demolizione integrale dell’impianto produttivo esistente, la costruzione di tre fabbricati condominiali, su cinque piani fuori terra, con un’area verde comune interposta tra gli edifici e aree a parcheggio. Nel dettaglio, saranno realizzate 37 unità residenziali (24 tricamere e 13 bicamere), che si andranno ad inserire nel contesto del quartiere già caratterizzato dalla presenza di numerose palazzine condominiali. I parcheggi privati saranno costituiti da 39 box auto coperti e da 37 posti auto di pertinenza del condominio.

Nell’area interessata dalla convenzione sono previste inoltre delle opere di urbanizzazione pubbliche, ovvero 15 posti auto in un’area di circa 900 metri quadrati ricavata in via Fabbro e la realizzazione del tratto di marciapiede di collegamento tra il parcheggio e il marciapiede esistente nella vicina via G. Dian.

L’intervento di riqualificazione complessivo consentirà di ridurre sensibilmente la volumetria totale dell’insediamento, che passerà da circa 20.800 metri quadrati a circa 15.000.

I lavori avranno una durata presunta di al massimo tre anni.