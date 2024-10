Vicenza – Ubriaco e aggressivo sfonda vetrata di un condominio con un tombino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Intorno alle 19:45 di sabato 26 ottobre, una squadra della Polizia di Stato è intervenuta in Viale della Pace a Vicenza, in seguito a segnalazioni dei residenti riguardo un uomo visibilmente ubriaco e verbalmente aggressivo. Poco prima, l’individuo aveva lanciato un tombino contro la porta di un condominio, rompendo il vetro.

Fermato dagli agenti, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha ammesso di aver danneggiato la porta, senza però riuscire a spiegare il motivo del gesto. Successivamente è stato accompagnato in Questura, dove è stato denunciato per danneggiamento e multato per ubriachezza molesta.