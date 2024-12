Vicenza – Ubriaco aggredisce la fidanzata davanti ad un bar: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte di ieri, intorno alle 2.00, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via del Commercio, a Vicenza, in seguito a una segnalazione di lite in strada tra un uomo e una donna. Un testimone aveva contattato il 113 riferendo che l’uomo stava aggredendo la donna con violenza, arrivando a spintonarla a terra.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo – identificato come B.C.F., cittadino romeno nato nel 2001 – si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica e ha reagito in modo aggressivo contro gli agenti, passando dagli insulti verbali ad atti fisici come calci e morsi. La situazione ha richiesto il contenimento immediato del 23enne, che è stato condotto in Questura e arrestato per violenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della colluttazione, uno degli agenti ha riportato lesioni consistenti in escoriazioni varie, con una prognosi di 7 giorni.

Il giovane è stato anche denunciato per l’aggressione alla fidanzata, la quale ha confermato di essere stata spintonata a terra durante un litigio scaturito dalla gelosia del compagno. La donna ha inoltre dichiarato di aver subito comportamenti violenti dallo stesso uomo in altre occasioni, ma al momento ha scelto di non sporgere denuncia.

Il Questore di Vicenza, considerando la gravità del comportamento e la pericolosità sociale dell’indagato, ha emesso nei suoi confronti diverse misure di prevenzione:

Ammonimento , misura contro la violenza di genere.

, misura contro la violenza di genere. Avviso Orale , provvedimento per soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

, provvedimento per soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Daspo Willy, con divieto di ingresso e stazionamento in esercizi pubblici e bar della provincia di Vicenza per tre anni.

In caso di violazione del Daspo, il 23enne rischia la reclusione da uno a tre anni e una multa tra 10.000 e 24.000 euro.