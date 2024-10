Vicenza – Trovato con 60 dosi di droga: arrestato 30enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 24 ottobre 2024, durante un’operazione di pattugliamento, i Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno arrestato in flagranza di reato M.B., un 30enne di nazionalità nigeriana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violando l’articolo 73 del DPR 309/1990.

L’arresto è avvenuto in mattinata in Viale della Pace, zona già segnalata per episodi di spaccio. Durante un controllo, i militari hanno trovato 60 dosi di eroina, cocaina e marijuana nascoste nelle tasche dell’uomo, pronte per essere vendute. Il trentenne, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, è stato trasferito nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto nelle prossime ore.