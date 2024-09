Vicenza – Trovato con 2 etti e mezzo di cocaina e contanti, arrestato spacciatore

A seguito di indagini approfondite per contrastare la diffusione di stupefacenti nel centro di Vicenza, i finanzieri del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese.

Le operazioni, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, si sono basate su attività di osservazione e controllo che hanno rivelato come l’individuo fosse attivamente coinvolto nello spaccio di droga, servendo una clientela variegata nei pressi di bar e ristoranti del centro storico.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno sequestrato circa 250 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita e un’altra conservata sottovuoto. Inoltre, sono stati trovati 7.500 euro in contante, due smartphone, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il cittadino albanese è stato arrestato su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica competente, con l’accusa di violazione dell’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90. Attualmente, si trova presso la Casa Circondariale “San Pio X” di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.