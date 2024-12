Vicenza – Tre tunisini occupano appartamento: uno viene arrestato durante lo sfratto perché aggredisce la polizia, un altro espulso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza: tre irregolari occupano abusivamente un appartamento, sgomberati dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nella zona Stanga di Vicenza su richiesta di un Ufficiale Giudiziario, impegnato nell’esecuzione di uno sfratto. L’appartamento, occupato abusivamente, era da tempo al centro delle richieste del proprietario, che non riusciva a rientrarne in possesso nonostante i solleciti rivolti agli inquilini privi di titolo.

Gli agenti hanno trovato all’interno dell’immobile tre cittadini tunisini sprovvisti di documenti di identità, che sono stati accompagnati in Questura per le operazioni di identificazione. Nel frattempo, l’abitazione è stata liberata e restituita al proprietario come disposto dalla sentenza.

Durante l’identificazione, uno dei tre uomini, un 18enne tunisino (A.A.), ha reagito con violenza, aggredendo un agente con calci e pugni. È stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trasferito al carcere di Vicenza in attesa dell’udienza di convalida.

Gli altri due occupanti sono stati sottoposti a provvedimenti di espulsione. Uno è stato immediatamente accompagnato al Centro per Rimpatri (CPR) di Potenza, dove rimarrà fino al rimpatrio, mentre al secondo è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale entro 10 giorni. In caso di mancato rispetto dell’ordine, sarà denunciato e soggetto a espulsione immediata.