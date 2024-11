Vicenza: tre arresti per spaccio di droga, sequestrati eroina, cocaina e hashish

Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Vicenza, con il supporto dell’unità cinofila e dei reparti specializzati NOS della Polizia Locale, hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha condotto all’arresto di tre cittadini di origine nigeriana, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il blitz è avvenuto in un appartamento situato in strada del Cavalcavia, individuato come base di attività illecite grazie alle segnalazioni dei residenti e alle indagini condotte nell’ambito del piano di contrasto allo spaccio nella zona di Campo Marzio, un’area da tempo sotto osservazione per questioni legate alla sicurezza pubblica.

Durante la perquisizione d’urgenza, le forze dell’ordine hanno rinvenuto:

10 grammi di eroina e cocaina ,

, 250 grammi di hashish ,

, una somma di denaro in contanti, composta da banconote di diverso taglio,

strumenti e materiali destinati al confezionamento delle dosi.

I tre arrestati, tutti di età compresa tra i 30 e i 35 anni, sono stati trasferiti al carcere di San Pio X, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra in una strategia di contrasto allo spaccio sul territorio vicentino, evidenziando l’importanza della cooperazione tra cittadini e forze dell’ordine nel garantire maggiore sicurezza e legalità.