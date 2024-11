Vicenza – Traffico in tilt per manifestazione (e un autobus si blocca in curva)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Giornata di caos nel centro cittadino, con il traffico in grave difficoltà nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria. La causa principale è stata la manifestazione indetta dai sindacati in occasione dello sciopero nazionale contro la riforma economica proposta dal governo Meloni, con deviazione del traffico per chi transita in viale Milano e viale Venezia. Code e rallentamenti si sono formati anche in Viale Margherita e Corso San Felice e viale Verona.

A peggiorare la situazione, un autobus SVT si è bloccato in curva tra viale Milano e viale Ippodromo, creando ulteriori disagi alla viabilità già congestionata. La situazione ha causato lunghe code e ritardi per automobilisti e mezzi pubblici.