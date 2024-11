Vicenza – Torna il medico ai Ferrovieri

L’ULSS 8 Berica ha individuato il medico che da dicembre gestirà l’ambulatorio di via Fincato per tre giorni la settimana

Entro il mese di dicembre il quartiere Ferrovieri di Vicenza avrà nuovamente un Medico di Medicina Generale di riferimento: l’ULSS 8 Berica ha infatti individuato un nuovo medico che sarà inserito nella Medicina di Gruppo Integrata “Punto Doc” di via Legione Antonino, ma gestirà anche l’ambulatorio di via Fincato, che sarà aperto per tre giorni la settimana.

L’incarico al nuovo medico sarà definitivo, sebbene soggetto al completamento della Scuola regionale di Medicina Generale. I circa 600 pazienti residenti ai Ferrovieri che fino a oggi avevano preferito non scegliere un altro Medico di Medicina Generale, affidandosi al presidio territoriale attivato temporaneamente dall’Azienda sempre presso l’ambulatorio di via Fincato, potranno scegliere il nuovo medico attraverso il proprio fascicolo sanitario elettronico oppure seguendo la procedura guidata sul sito Internet dell’ULSS 8 Berica (nella sezione Sportello Amministrativo Online\Scelta del Medico) o ancora presso le sedi di Distretto.

«Riportare la Medicina Generale territoriale ai Ferrovieri era un impegno preciso di questa Direzione – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -, verso i cittadini innanzitutto, ma anche verso l’Amministrazione Comunale che aveva finanziato i lavori di riqualificazione degli ambulatori. In questi mesi molti pazienti residenti nel quartiere hanno scelto di affidarsi ad altri medici con ambulatorio in città, altri invece sono stati comunque assistiti vicino a casa negli spazi di via Fincato tramite l’attivazione di un presidio territoriale, ma sicuramente l’arrivo del nuovo medico rappresenta un importante ripristino della medicina territoriale in Città. Allo stesso tempo, voglio sottolineare che l’inserimento del nuovo Medico di Medicina Generale rientra nell’ambito di un progetto più ampio che negli ultimi mesi ha già visto l’attivazione di altri servizi presso l’ambulatorio di via Fincato, rivolti in particolare ai residenti nella zona. L’insieme di questi servizi va a costituire un ambulatorio integrato che rappresenta un importante presidio sanitario di quartiere».

Più in dettaglio, si tratta di un ambulatorio di supporto psicologico, aperto 1 volta la settimana anche con accesso libero, dedicato ad adolescenti e giovani adulti, che dal mese di aprile di quest’anno ha già registrato più di 50 accessi. Dal mese di luglio, inoltre, sempre nella sede di via Fincato l’ULSS 8 ha attivato anche un ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia, aperto 1 volta la settimana, che svolge soprattutto attività di prevenzione ed educazione alla salute, ma anche di assistenza post parto: in questo caso i pazienti già presi in carico sono più di 80.

A questi si aggiunge naturalmente l’attività svolta dal Presidio Territoriale, presente da aprile, che ha registrato oltre 960 accessi, incluse le visite a domicilio, più di 1.000 consulenze telefoniche e oltre 800 prescrizioni ai pazienti.

«Il ritorno del medico di medicina generale ai Ferrovieri – commenta il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – è un traguardo fondamentale a cui abbiamo lavorato in sinergia con l’Ulss 8 Berica. L’impegno per restituire ai cittadini del quartiere un presidio sanitario permanente è stato costante: fin dall’insediamento della nostra amministrazione abbiamo portato avanti e realizzato, grazie ad Amcps, la ristrutturazione del presidio sanitario, dotato adesso di ambulatori completamente riqualificati, accoglienti e funzionali, secondo quanto indicato anche dall’azienda sanitaria. Ringraziamo quindi l’Ulss 8 Berica per aver garantito negli scorsi mesi la presenza in via Fincato del presidio territoriale temporaneo e per l’impegno a riportare in modo permanente il medico di medicina generale, così come per l’attivazione degli ambulatori di supporto psicologico per i più giovani e di ginecologia e ostetricia. Si tratta di una risposta concreta e duratura alle richieste dei cittadini del quartiere».

Proprio sull’importanza della collaborazione tra ULSS 8 Berica e Amministrazione Comunale richiama l’attenzione il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari: «Sappiamo tutti quanto sia complicato oggi reperire nuovi Medici di Medicina Generale, ma siamo comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo, perché quando ci sono una condivisione di intenti e una visione comune tra le Istituzioni si arriva sempre ad un risultato e questo è appunto il frutto dell’impegno congiunto della nostra Azienda e dell’Amministrazione Comunale».

Come anticipato, l’Amministrazione Comunale di Vicenza – che è proprietaria dell’immobile di via Fincato – aveva finanziato importanti lavori di riqualificazione della struttura, attualmente composta da quattro ambulatori, una sala d’attesa, un ufficio, due ripostigli e i servizi igienici, per complessivi 210 metri quadri.

I lavori di ristrutturazione eseguiti da Amcps hanno comportato la riqualificazione generale della sala d’attesa e dell’ingresso, con la creazione di un unico ambiente, la realizzazione di un’apertura tramite una finestra interna tra l’accesso e la reception, l’installazione di un impianto citofonico e di comandi per l’apertura elettrica della porta d’entrata, oltre ad opere di tinteggiatura e alla posa della rampa per l’accesso delle persone con disabilità. Il corridoio è stato inoltre diviso per creare un locale da adibire a spogliatoio e ripostiglio per gli operatori. Sono stati realizzati nuovi servizi igienici riservati al pubblico, compreso quello per le persone con disabilità. Sono state eseguite infine la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e di raffrescamento, la sostituzione dell’illuminazione con lampade a led e l’installazione di un sistema di anti intrusione e videosorveglianza.