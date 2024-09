Vicenza – Tentano di aprire le auto durante la Fiera dell’oro: il questore dispone due fogli di via

Nel corso della giornata di ieri, in vista dell’allestimento del plesso fieristico di Vicenza per la Fiera dell’Oro – che ha preso il via oggi – sono stati messi in atto articolati servizi preventivi di ordine pubblico e sicurezza. A questi hanno partecipato equipaggi della Questura (Volanti e Squadra Mobile), il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, PolStrada, PolFer, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Vicenza.

Durante i controlli, intorno alle ore 18:00, gli agenti hanno notato due persone che si aggiravano con atteggiamento sospetto in uno dei parcheggi esterni adiacenti alla Fiera, avvicinandosi a diverse auto in sosta e tentando di aprirle.

Le Volanti sono intervenute prontamente, bloccando i due individui e sottoponendoli a un controllo approfondito. È emerso che si trattava di persone residenti in un’altra provincia (Padova), entrambe con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

I due sono stati quindi accompagnati in Questura e sottoposti a foto-segnalazione. Al termine dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, il Questore di Vicenza, Dario Sallustio, ha emesso nei loro confronti due Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Vicenza per la durata di 4 anni.