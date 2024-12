Vicenza – Tenta furto in un’azienda in piena notte: arrestato 23enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Verso le ore 2.50 di oggi, gli equipaggi della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura sono intervenuti a Vicenza, in Via Zamenhof, ove era scattato l’allarme anti-intrusione di un’azienda.

All’arrivo dei Poliziotti, questi notavano un uomo che oltrepassava la recinzione aziendale e si dava alla fuga. Veniva subito rincorso ed acciuffato a poche centinaia di metri di distanza. Nella fuga aveva gettato a terra, dietro ad un cespuglio, un computer, prelavato all’interno dell’azienda. Lo stesso veniva poi recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Il sopralluogo consentiva di accertare che l’uomo aveva forzato la porta di ingresso e dopo aver rovistato all’interno della sede aziendale, ne era uscito con il computer poi recuperato dai Poliziotti.

L’uomo (S. M cittadino italiano del 2001) è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto per furto aggravato.