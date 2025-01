Vicenza – Tenta di saccheggiare alcuni garage: arrestato algerino. Aveva anche ovuli di cocaina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella serata di ieri, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di svaligiare alcuni garage nella zona di San Pio X a Vicenza.

La segnalazione è arrivata dai residenti, che hanno contattato il 113 riferendo di aver notato un individuo introdursi nelle loro proprietà con l’intento di forzare i garage. Grazie alla collaborazione di alcuni condomini, il sospettato, identificato come Z.I., cittadino algerino classe 1996, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato bloccato e consegnato agli agenti della Squadra Volanti della Questura.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una torcia, arnesi da scasso, due ovuli di cocaina e un cappuccio utilizzato per coprire il volto e sfuggire alle telecamere di sorveglianza. Gli agenti lo hanno inoltre riconosciuto come responsabile di altri furti avvenuti tra aprile e novembre 2024.

Dopo il fotosegnalamento, Z.I. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.