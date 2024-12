Vicenza – Summit dei sindaci alla Caserma Ederle

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Giovedì sera, diciassette sindaci italiani si sono uniti alla Guarnigione dell’Esercito Statunitense in Italia per il Summit dei Sindaci, un’occasione per riflettere sui recenti eventi di collaborazione e discutere future attività comunitarie tra americani e italiani.

Il gruppo, composto da sindaci, vicesindaci e consiglieri comunali di Vicenza e delle comunità limitrofe, ha incontrato due dozzine di comandanti militari statunitensi delle unità di Caserma Ederle, Caserma Del Din e Caserma Miotto, gemellate con i rispettivi comuni.

“La loro presenza così numerosa è una testimonianza del nostro impegno comune per il benessere del territorio vicentino, di cui gli americani sono una parte importante da oltre sette decenni”, ha dichiarato il colonnello Scott Horrigan, comandante della Guarnigione Statunitense in Italia.

L’evento si è aperto con momenti conviviali, tra cibo e bevande, accompagnati da musiche natalizie. Successivamente, il colonnello Horrigan, parlando interamente in italiano, ha evidenziato i risultati di oltre 30 eventi di collaborazione tra le comunità organizzati dall’estate scorsa.

Tra gli episodi memorabili, il tenente colonnello Rich Smith, comandante del 522° Battaglione di Intelligence Militare, ha indossato una camicia hawaiana per il suo incontro con il sindaco Marco Carollo, portando simbolicamente lo spirito delle Hawaii nella loro amicizia. Inoltre, i soldati del suo battaglione hanno aiutato Arcugnano nell’allestimento del mercatino di Natale.

A Dueville, il sindaco Giuliano Stivan ha accolto il tenente colonnello Sheldon Broedel, comandante del 2° Battaglione, 503° Reggimento di Fanteria, suonando al pianoforte brani ragtime durante una visita in municipio.

I partecipanti italiani hanno poi preso parte all’accensione dell’albero di Natale presso la Caserma Ederle, al mercatino natalizio e a un concerto della band americana Vertical Horizon.

Il sindaco di Camisano Vicentino, Renzo Marangon, ha espresso soddisfazione per il rapporto con il 54° Battaglione Genio, partecipando a eventi formali come il ballo del comando e visite alla Caserma Del Din. “Sono grato per l’opportunità di rappresentare la comunità di Camisano Vicentino in questi eventi. Il nostro legame con i soldati americani è speciale e apprezzo le nuove iniziative che rafforzano questa amicizia”, ha dichiarato Marangon.

Il Summit ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel consolidamento delle relazioni tra le comunità italiane e l’Esercito Statunitense, confermando l’importanza della cooperazione bilaterale.