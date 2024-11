Vicenza – Stretta sui negozi del Quadrilatero. Confcommercio: “Avanti così. Serve linea dura anche sul caos bici e monopattini sui marciapiedi”

Per Confcommercio Vicenza è una risposta anche alle richieste di tanti titolari di negozi e pubblici esercizi della zona. “Proseguire con coraggio in questa direzione”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“È un segnale importante alla città, che va incontro anche alle richieste di interventi anti degrado efficaci provenienti da tanti titolari di negozi e pubblici esercizi della zona, oltre che da una nostra sollecitazione in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Bene dunque aver avviato un procedimento che va nella direzione di garantire più vivibilità e sicurezza ai vicentini e agli imprenditori con i loro collaboratori”. Così Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza, commenta l’annuncio, dato ieri dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore Cristina Balbi, del via libera all’iter per la riduzione dell’orario di apertura e divieto di vendita-somministrazione alcolici riferiti ad otto attività situate nell’area del Quadrilatero, di corso San Felice e Fortunato e di via Sella.

Per il presidente di Confcommercio Vicenza “l’auspicio è che si arrivi ad applicare i provvedimenti ipotizzati, perché le dinamiche osservate e documentate nello specifico dalla polizia locale vanno fatte cessare senza se e senza ma: rappresentano, infatti, motivo di preoccupazione da parte di chi vive, lavora o si trova a passare in zona e costituiscono anche un danno alle imprese sane e in generale al tessuto sociale alla città. È chiaro, infatti – prosegue il presidente di Confcommercio Vicenza -, che la percezione di insicurezza allontana i clienti, minando la sostenibilità economica di chi vive del proprio lavoro di negoziante, barista e ristoratore, attività che hanno bisogno di un flusso costante di consumatori. Alla lunga questo non può che determinare la chiusura delle attività in regola e la conseguente perdita di servizi nelle vie, nei quartieri: e quando una vetrina si spegne si perde un luogo di socialità e un presidio di sicurezza”.

Da qui l’invito del presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo all’Amministrazione Comunale di proseguire con coraggio in questa direzione: “Serve tolleranza zero su tutte le situazioni di degrado reiterate che condizionano la libertà di movimento dei cittadini e che mettono a rischio la sopravvivenza delle attività sia in centro storico, dove continuano bivacchi e mendicanti molesti, sia nei quartieri. E poi serve anche attenzione ad altri aspetti che sembrano meno significativi, ma danno comunque una sensazione di disordine e incuria: è il caso, come ci segnalano i nostri soci, del parcheggio selvaggio di bici e monopattini, senza contare certi utilizzi di questi mezzi “fuori dalle regole”, come lo sfrecciare sui marciapiedi mettendo a repentaglio la sicurezza dei passanti”.