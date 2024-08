VICENZA – Spaccio fra tunisini in pieno giorno: beccati dalla polizia, un denunciato

Intorno alle 14:30 di sabato 24 agosto, un equipaggio della Volante della Questura, mentre percorreva Viale Milano, ha notato due persone in bicicletta in Via Firenze scambiarsi rapidamente qualcosa tra le mani, per poi allontanarsi in fretta. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di intervenire per fermare i due individui. Durante l’operazione, uno dei due ha cercato di eludere il controllo gettando l’oggetto a terra.

Gli agenti hanno però recuperato l’oggetto, che è risultato essere un involucro contenente 4,82 grammi di hashish. I due uomini, di origine tunisina e residenti a Vicenza, sono stati fermati e portati in Questura. Uno è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacenti ad uso personale.