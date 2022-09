VICENZA – Spaccio di marijuana e cocaina: arrestato 28enne

Mercoledì 21 settembre, alle ore 17.15, a Vicenza, in una traversa di via Trento, i carabinieri della Sezione

Operativa del dipendente N.O.R., coadiuvati da militari della Stazione di Torri di Quartesolo (VI),

hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai

fini di spaccio, di Palushaj Igzidor, ventottenne albanese, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo,

nel corso di perquisizione domiciliare di iniziativa, è stato trovato in possesso di gr. 950 circa di

sostanza stupefacente del tipo marijuana e gr. 11 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre

a vario materiale utilizzato per il confezionamento e la somma di € 210,00 ritenuta provento di

attività di spaccio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la casa circondariale di

Vicenza come disposto dalla competente autorità giudiziaria informata dalla Sezione Operativa che

procede.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che

per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine

in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di

condanna o forme analoghe”.