VICENZA – Semina il panico con lo scooter poi cade all’incrocio

Serata movimentata quella di sabato nella zona compresa fra la rotatoria della Marosticana e via Castelfidardo a Vicenza. Un individuo di circa 30 anni a bordo di uno scooter, intorno alle 23, ha seminato il panico fra gli automobilisti lungo via Monte Grappa, diretti dalla rotatoria al centro città, zigzagando fra il traffico e compiendo sorpassi azzardati. In uno di questi sorpassi ha danneggiato la fiancata di un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un giovane vicentino. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Castelfidardo, secondo alcune testimonianze, sarebbe finito contro un’auto che stava svoltando nella via, danneggiando anche questa al paraurti, per poi cadere rovinosamente a terra. L’auto danneggiata avrebbe proseguito la sua corsa. Sul posto, nelle adiacenze dello storico locale Asgard, sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e il Suem 118. Il giovane ha rifiutato le cure mediche. Poco dopo, è sopraggiunto anche il primo automobilista, con la vettura danneggiata da un sorpasso, denunciando quanto accaduto agli agenti. Il giovane alla guida dello scooter potrebbe correre guai per i danneggiamenti e la guida pericolosa (in aggiornamento)