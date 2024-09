Vicenza – Rubò in una casa del centro storico: condannato e arrestato

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno arrestato E.A.Z., cittadino marocchino nato nel 1994, in seguito a una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Vicenza per un furto in abitazione commesso il 17 luglio 2023 nel pieno centro storico della città.

L’uomo si era introdotto furtivamente nella casa di un’anziana signora, rubando diversi oggetti in oro e denaro contante. Nonostante i tentativi della proprietaria di fermarlo, dopo averlo sorpreso sul fatto, il ladro ha continuato a rovistare nell’appartamento, fuggendo poco prima dell’arrivo della polizia.

Le indagini condotte dalla Questura, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e ai rilievi di polizia scientifica, hanno permesso di identificare l’autore del furto attraverso le impronte digitali lasciate sul posto, portando alla sua denuncia.

La sera di ieri, intorno alle 22.15, gli agenti delle Volanti hanno riconosciuto E.A.Z. mentre camminava lungo Viale Milano. Dopo averlo identificato, hanno verificato che nei suoi confronti era stata emessa la sentenza definitiva per il furto. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in Questura, prima di essere trasferito al carcere di Vicenza, dove dovrà scontare una pena di 2 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.