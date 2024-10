Vicenza – Rubano bici e hanno un Iphone di un altro: denunciati

Nella scorsa notte gli Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra “Volanti” della Questura hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di furto di una bicicletta, il 39enne M.M., in concorso con T.M., 35enne, entrambi i cittadini tunisini, e quest’ultimo anche per il reato di ricettazione di uno smartphone.

Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, la Centrale Operativa della Questura inviava una pattuglia della Squadra “Volanti”, in Via Pigafetta, per una segnalazione giunta per un furto, in corso, di una bici.

Giungendovi nell’immediatezza, i due soggetti si erano già dileguati, ma avendo avuto una descrizione molto precisa sulle loro fattezze, decidevano di controllare la zona. La loro attività li portava a notare i due segnalati nella vicina Piazza Castello, i quali, interrogati sul come fossero venuti in possesso proprio di quella bici, non erano in grado di darne una spiegazione.

Essendo stati riconosciuti dal testimone, e poichè la bici in possesso dei due soggetti corrispondeva alla descrizione fatta dal testimone, e sul luogo del furto si rinveniva anche la catena che era stata spezzata, i due venivano condotti in presso gli Uffici della Questura, dove T.M. veniva trovato in possesso di uno smartphone “Apple” di cui non conosceva il numero della sim-card (da un ulteriore approfondito controllo, si poteva risalire ad un furto fatto la sera precedente).

I due, dopo essere stati fotosegnalati, e al termine al termine degli atti di Polizia Giudiziaria venivano denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.